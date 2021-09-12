Работа фотографа из Нижнего Новгорода вошла в топ лучших фотографий с дрона в мире(!)

Подведены итоги 6 международной премии 35AWARDS — крупнейшая премия основана в 2015 году создателями профессионального фото-сообщества 35photo.pro.

Особое внимание организаторы уделяют этапу голосования, постоянно ужесточая критерии отбора.

«Благодаря этой системе мы способны обработать огромное количество загружаемых работ. Мы постоянно совершенствуемся, делая голосование все более объективным», — отмечает команда проекта.

В задачи премии входит поиск 100 лучших работ года в различных номинациях. Фотограф из Нижнего Новгорода — Никита Духник — попал в топ 35 в номинации «Лучшая Аарофотография (фото с дрона)».

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