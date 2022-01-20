Каток в ТЦ «Океанис» на Гагарина закрыли на реконструкцию. Рассказываем, когда он откроется

Ледовая арена MEGA ICE открылась 14 января. Горожане катались на площадке ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость посещения:

взрослые (с 10 лет) — 250 рублей (будни); 300 рублей (выходные)

дети (до 10 лет) — 200 рублей (будни); 250 рублей (выходные)

малыши до 4 лет — бесплатно

Напомним,В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина открыли торговый центр Okeanis Mall. Cпортклуб Okeanis fitness, термальную зону и аквапарк планируется открыть позднее — в начале 2022 года. Но уже сейчас можно посмотреть, как будет выглядеть аквапарк внутри. Смотрим!

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Фото: pexels