Каток в ТЦ «Океанис» на Гагарина закрыли на реконструкцию. Рассказываем, когда он откроется

В нижегородском ТРЦ OCEANIS Mall на Гагарина закрылся каток. С 20 января по 2 февраля он будет недоступен для посетителей. Об этом сообщает команда центра в Instagram-аккаунте.
Ледовая арена MEGA ICE открылась 14 января. Горожане катались на площадке ежедневно с 10:00 до 22:00.
Стоимость посещения:
- взрослые (с 10 лет) — 250 рублей (будни); 300 рублей (выходные)
- дети (до 10 лет) — 200 рублей (будни); 250 рублей (выходные)
- малыши до 4 лет — бесплатно
Напомним,В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина открыли торговый центр Okeanis Mall. Cпортклуб Okeanis fitness, термальную зону и аквапарк планируется открыть позднее — в начале 2022 года. Но уже сейчас можно посмотреть, как будет выглядеть аквапарк внутри. Смотрим!
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Фото: pexels
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