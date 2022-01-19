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В Нижнем Новгороде появится биатлонный комплекс. Уже ищут участок для строительства

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В столице Приволжья планируют построить биатлонный комплекс. Сейчас региональные власти ищут участок для строительства нового спортивного объекта.

 

Новый спортивный комплекс создадут на средства инвестора. Отмечается, что деньги из областного бюджета привлекаться не будут. Пока неизвестно, о сроках начала строительства биатлонного комплекса, но он будет доступен для посещения горожан.

Напомним, ранее сообщалось, что весной 2022 года в Нижнем Новгороде на Гребном канале стартует строительство нового океанариума. Об этом сообщает ООО «Аквариум». Так, проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение.

 

 

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Фото: pexels

 

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