В Нижнем Новгороде появится биатлонный комплекс. Уже ищут участок для строительства

Новый спортивный комплекс создадут на средства инвестора. Отмечается, что деньги из областного бюджета привлекаться не будут. Пока неизвестно, о сроках начала строительства биатлонного комплекса, но он будет доступен для посещения горожан.

Напомним, ранее сообщалось, что весной 2022 года в Нижнем Новгороде на Гребном канале стартует строительство нового океанариума. Об этом сообщает ООО «Аквариум». Так, проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение.

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Фото: pexels