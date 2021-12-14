Новый океанариум появится в Нижнем Новгороде. Его построят уже к 2024 году

Трехэтажный океанариум площадью 6,6 тысяч квадратных метров построят на Гребном канале. Рядом с ним создадут двухэтажный культурно-досуговый центр и фуд-корт. Кроме того, для обслуживания зданий также планируется построить котельную и трансформаторную станцию.

Отмечается, что на базе океанариума планируется открыть лекторий и научную лабораторию, в которой будут проводиться исследования в области биологии, ихтиологии и аквариумистике.

Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Возвести океанариум планируется в течение двух лет.

Объем инвестиций в проект достигнет — 1,3 миллиардов рублей.

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Фото: pexels