Новый океанариум появится в Нижнем Новгороде. Его построят уже к 2024 году

Весной 2022 года в Нижнем Новгороде на Гребном канале стартует строительство нового океанариума. Об этом сообщает ООО «Аквариум». Так, проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение.
Трехэтажный океанариум площадью 6,6 тысяч квадратных метров построят на Гребном канале. Рядом с ним создадут двухэтажный культурно-досуговый центр и фуд-корт. Кроме того, для обслуживания зданий также планируется построить котельную и трансформаторную станцию.
Отмечается, что на базе океанариума планируется открыть лекторий и научную лабораторию, в которой будут проводиться исследования в области биологии, ихтиологии и аквариумистике.
Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Возвести океанариум планируется в течение двух лет.
Объем инвестиций в проект достигнет — 1,3 миллиардов рублей.
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Фото: pexels
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