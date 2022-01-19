Нижегородский аэропорт «Чкалов» перевез рекордных(!) 1,48 миллиона пассажиров за год

Самым популярным направлением стала Турция — на курорт отправились более 82 тысяч туристов. Большинство пассажиров — 1,1 миллион человек — летали по России. Самыми популярными направлениями внутри страны стали — Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.

Международные рейсы из Стригино выполнялись по 22 направлениям, перелетами воспользовались 344 тысяч пассажиров.

Напомним, авиакомпания Red Wing на самолетах Sukhoi Superjet 100 начала выполнять прямые рейсы из аэропорта имени Чкалова до Воронежа. Рейсы будут отправляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

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Фото: pexels