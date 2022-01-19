Нижегородский аэропорт «Чкалов» перевез рекордных(!) 1,48 миллиона пассажиров за год

В 2021 году аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» принял 1,48 миллионов пассажиров. Пассажиропоток вырос на 31% в сравнении с допандемийным 2019 годом. О рекордном количестве пассажиров сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Самым популярным направлением стала Турция — на курорт отправились более 82 тысяч туристов. Большинство пассажиров — 1,1 миллион человек — летали по России. Самыми популярными направлениями внутри страны стали — Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.
Международные рейсы из Стригино выполнялись по 22 направлениям, перелетами воспользовались 344 тысяч пассажиров.
Напомним, авиакомпания Red Wing на самолетах Sukhoi Superjet 100 начала выполнять прямые рейсы из аэропорта имени Чкалова до Воронежа. Рейсы будут отправляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.
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Фото: pexels
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