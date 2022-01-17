Из Нижнего Новгорода запустили прямые рейсы до Воронежа. Улететь можно два раза в неделю

Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Воронеж открылись в январе 2022 года.

На самолетах Sukhoi Superjet 100 отправиться из Нижнего Новгорода можно будет два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из столицы Приволжья в 16:25 и прибытием в Воронеж в 18:00. В обратном направлении самолеты улетят в 18:40 и приземляться в Нижнем Новгороде в 20:20.

Напомним, ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы до Калуги. Улететь можно будет с 12 января. Подробности здесь.

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Фото: сообщество «Типичный Воронеж»