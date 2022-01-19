Как называли детей нижегородцы в 2021 году? Вишня, Космос и Офелия! Публикуем список самых необычных имен

В Нижнем Новгороде в 2021 году родилось 13 582 мальчиков и 12 777 девочек, что на 5% меньше 2020 года. Главное управление ЗАГС опубликовало список самых необычных имен, которые выбирали нижегородцы для своих детей. Среди них — Вишня, Космос, Марс и Челси!
Так, в Нижнем Новгороде самыми популярными именами для мальчиков стали — Артем, Михаил, Александр и Максим. Девочек нижегородцы чаще называли — Софиями, Викториями, Аннами и Мариями.
В топе редких и необычных имен — Май, Добран, Август, Дар, Марс, Грант и Ассоль, Вишня, Шуя, Веста, Орнелла, Мирабелла, Степанида, Феврония.
Напомним, в Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, примерно 4% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области — это дети.
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Фото: pexels
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