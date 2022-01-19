Как изменится расписание «Сапсанов» между Нижним и Петербургом? Рассказываем

С 4 по 26 апреля этого года изменится расписание поездов из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке «Редкино – Завидово» и на станциях Мстинский Мост и Окуловка.

Главные изменения в курсировании «Сапсанов»:

Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург поезд отправится в 5:05, а прибудет в 13:46 с остановками — в Дзержинске, Владимире, Москве, Твери, Окуловке и Чудове.

В обратном направлении поезд отправится из Петербурга в 17:00, а прибудет в столицу Приволжья в 01.03. Остановки будут только в Чудове и Твери.

Напомним, ранее сообщалось, что в России планируют сократить или отменить 44 поезда дальнего следования. Так, поезда «Стриж» — между Нижним и Москвой — сократят из-за падения спроса. Об этом пишет РБК.

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Фото: telegram «СПб-Главный»