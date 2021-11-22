РЖД отменят или сократят более 40 поездов. Изменения в графике затронут Нижний Новгород

В России планируют сократить или отменить 44 поезда дальнего следования. Так, поезда «Стриж» — между Нижним и Москвой — сократят из-за падения спроса. Об этом пишет РБК.
Изменения коснутся поездов, связывающих Москву с Нижним Новгородом и другими городами России. Причиной отмены послужило снижение потребительского спроса. График курсирования поездов может вернуться к нормальному режиму при высокой востребованности.
«В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — отметили в пресс-службе ФПК.
Отмечается, что в новогодние праздники откроют около 500 дополнительных рейсов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.
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Фото: 1poezd.ru
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