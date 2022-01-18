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Как выглядел Нижний Новгород, если бы был человеком? Кажется, он бы был голубоглазым мужчиной!

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Издание AdMe.ru представило изображения 19 городов России в человеческих обличиях. С помощью искусственного интеллекта созданы прототипы Москвы, Красноярска, Казани и других городов. Как же выглядел Нижний Новгород, будь он человеком? Только посмотрите!

 

Нижний Новгород

Владивосток

Казань

Москва

Необычный эксперимент провели с помощью искусственного интеллекта. Так, 19 человеческих обличий российских городов создала нейросеть на основе текстового описания.

Нижний Новгород представлен, как «стоящий на слиянии рек, со своим собственным Кремлем. Ярмарочный, неторопливый и старинный». В эксперименте участвуют: Тула, Казань, Москва, Норильск. Подробнее можно посмотреть здесь.

Публикуем завораживающее видео аэросъемки Нижнего Новгорода — городские must-see локации в лучах новогодних огней. Посмотрите на Ярмарку, Стрелку, парк «Швейцария» и другие точки притяжения с высоты птичьего полета!

 

 

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