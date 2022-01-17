Похолодание до –14 и снегопады: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Нижнем

Наступившая рабочая неделя в Нижнем Новгороде будет пасмурной и снежной. Синоптики обещают похолодание до –14 градусов по Цельсию. Рассказываем о погоде на начало рабочей недели.
автор фото — Дима Четыре
Рабочая неделя в столице Приволжья будет снежной, но осадков будет значительно меньше, чем неделей ранее. Сильных крещенских морозов не ожидается.
Так, в начале недели утром столбики термометров покажут –5 градусов. Днем пройдут снегопады, а ночью термометры останутся на том же уровне. В крещенскую ночь будет –13 градусов, днем синоптики прогнозируют до –8. Снежные осадки станут слабее, но не прекратятся. С середины недели небо начнет проясняться, небольшие морозы сохранятся.
Напомним, 19 января отмечается праздник Крещения. Для традиционных купаний в проруби в столице Приволжья организовано шесть купелей. Окунуться в холодную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00.
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