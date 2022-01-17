Похолодание до –14 и снегопады: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Нижнем

Рабочая неделя в столице Приволжья будет снежной, но осадков будет значительно меньше, чем неделей ранее. Сильных крещенских морозов не ожидается.

Так, в начале недели утром столбики термометров покажут –5 градусов. Днем пройдут снегопады, а ночью термометры останутся на том же уровне. В крещенскую ночь будет –13 градусов, днем синоптики прогнозируют до –8. Снежные осадки станут слабее, но не прекратятся. С середины недели небо начнет проясняться, небольшие морозы сохранятся.