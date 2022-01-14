Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Нижнем Новгороде? Опубликован список мест

19 января отмечается праздник Крещения. Для традиционных купаний в проруби в столице Приволжья организовано около шесть купелей. Окунуться в холодную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00.
Опубликован список мест, где можно окунуться в холодную воду.
Автозаводский район:
- озеро Автозаводского парка 2-ой очереди
Ленинский район:
- озеро Силикатное
Нижегородский район:
- Гребной канал
Советский район:
- 2-е озеро парка «Щелоковского хутора»
Сормовский район:
- парковое озеро у стадиона «Труд»
Новинский сельсовет:
- территория Храма святого равноапостольного князя Владимира
Все купели оборудуют деревянными настилами и лестницами с перилами, а пространство рядом расчистят под парковки. У каждого водоема будут дежурить спасатели и сотрудники МЧС.
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Фото: Александр Воложанин
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