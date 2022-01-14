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Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Нижнем Новгороде? Опубликован список мест

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19 января отмечается праздник Крещения. Для традиционных купаний в проруби в столице Приволжья организовано около шесть купелей. Окунуться в холодную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00.

 

Опубликован список мест, где можно окунуться в холодную воду.

Автозаводский район:

  • озеро Автозаводского парка 2-ой очереди

Ленинский район:

  • озеро Силикатное

Нижегородский район:

  • Гребной канал

Советский район:

  • 2-е озеро парка «Щелоковского хутора»

Сормовский район:

  • парковое озеро у стадиона «Труд»

Новинский сельсовет:

  • территория Храма святого равноапостольного князя Владимира

Все купели оборудуют деревянными настилами и лестницами с перилами, а пространство рядом расчистят под парковки. У каждого водоема будут дежурить спасатели и сотрудники МЧС.  

 

 

 

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Фото: Александр Воложанин

 

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