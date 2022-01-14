Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Нижнем Новгороде? Опубликован список мест

Опубликован список мест, где можно окунуться в холодную воду.

Автозаводский район:

озеро Автозаводского парка 2-ой очереди

Ленинский район:

озеро Силикатное

Нижегородский район:

Гребной канал

Советский район:

2-е озеро парка «Щелоковского хутора»

Сормовский район:

парковое озеро у стадиона «Труд»

Новинский сельсовет:

территория Храма святого равноапостольного князя Владимира

Все купели оборудуют деревянными настилами и лестницами с перилами, а пространство рядом расчистят под парковки. У каждого водоема будут дежурить спасатели и сотрудники МЧС.

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Фото: Александр Воложанин