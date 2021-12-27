Из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы до Калуги. Улететь можно будет с 12 января

Прямые рейсы из нижегородского аэропорта имени Чкалова будут отправляться один раз в неделю — по средам.

На самолетах Sukhoi Superjet 100 вылететь из Нижнего Новгорода можно будет в 14:50, прибытие в Калугу — в 17:00. Обратный вылет планируется в 17:50, а прибытие в столицу Приволжья — в 19:45 (по местному времени).

Время в полете — 2 часа 10 минут. Стоимость билетов — от 2049 рублей.

Напомним, из Нижнего Новгорода запустят рейсы в болгарские — Варну и Бургас. Рассказываем, когда можно будет улететь

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Фото: сообщество «Вконтакте» «Правительство Калужской области»