18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Графический роман Кати Гущиной про Андрея Сахарова вошел в шорт-лист Болонской ярмарки иллюстраторов

Поделиться:

Болонская ярмарка детской книги — важнейшее событие в мире детской литературы — обнародовала шорт-лист конкурса иллюстраторов. В него вошла нижегородка Катя Гущина.

 

В этом году Болонская ярмарка пройдет в 56-й раз. Так, в шорт-лист конкурса иллюстраторов вошел графический роман в технике сухой иглы Кати Гущиной про Андрея Сахарова — «Сахаров. Академик совести».

Катя Гущина родилась в столице Приволжья, в 2017 году закончила бакалавриат НИУ ВШЭ по специальности «графический дизайн». 

Ярмарка детской книги в Болонье впервые прошла в 1963 году. Одним из центральных ее событий является международный смотр трендов и направлений в искусстве иллюстрации.

Напомним, ранее стало известно, что два нижегородских кинорежиссера попали в шорт-лист премии «Золотой Орел». Подробности здесь.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: