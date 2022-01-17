Графический роман Кати Гущиной про Андрея Сахарова вошел в шорт-лист Болонской ярмарки иллюстраторов

В этом году Болонская ярмарка пройдет в 56-й раз. Так, в шорт-лист конкурса иллюстраторов вошел графический роман в технике сухой иглы Кати Гущиной про Андрея Сахарова — «Сахаров. Академик совести».

Катя Гущина родилась в столице Приволжья, в 2017 году закончила бакалавриат НИУ ВШЭ по специальности «графический дизайн».

Ярмарка детской книги в Болонье впервые прошла в 1963 году. Одним из центральных ее событий является международный смотр трендов и направлений в искусстве иллюстрации.

Напомним, ранее стало известно, что два нижегородских кинорежиссера попали в шорт-лист премии «Золотой Орел». Подробности здесь.

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