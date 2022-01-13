Сколько туристов посетило Нижний Новгород в январские праздничные дни? Более ста тысяч!

Столица Приволжья — «Новогодняя столица России 2021» — была центром притяжения туристов со всей России. Так, с 31 декабря по 9 января Нижний Новгород посетили около 120 тысяч туристов. Больше всего гости города и горожане оценили ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» — 14 показов посетили 44 тысячи человек.
автор фото — Никита Духник
Отмечается, в период новогодних каникул около 40 тысяч нижегородцев и гостей города посетили Нижегородскую ярмарку — прогуливались по главной локации для празднеств, побывали в уличных палатках, прокатились на винтажной карусели и любовались световыми инсталляциями. Больше 20 тысяч человек опробовали каток на ярмарке.
Кроме того, в резиденцию Деда Мороза и Снегурочки, заглянуло почти 13 тысяч человек. В Манеже Нижегородского кремля, на показе иммерсивного спектакля «Кузница снежинок», за каникулы побывали почти 7 тысяч человек.
Напомним, до 14 января в электричке «Московский вокзал — проспект Гагарина» проведут бесплатные экскурсии для нижегородцев. Расскажут об истории празднования Нового года, появлении новогодних символов и уникальности Горьковской елки.
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