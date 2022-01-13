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Общество

Нижегородских детей массово эвакуируют из школ. Что произошло?

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Утром 13 января в Нижнем Новгороде неизвестные сообщили о минировании нескольких школ. Началась эвакуация учеников, информацию опубликовали в социальных сетях.

 

Предварительно, сообщения о минировании и угрозах взрыва поступили в учебные заведения Нижнего Новгорода. В школы и гимназии — 5,24, 46,19,14,85,19,1,53, 11,60 и 37. Отмечается, детей отпускают домой. Также, школьников эвакуировали из школ — 1, 5, 19, 24, 46, 14, 85, 24 и лицея 82.

По мнению горожан, главной причиной эвакуаций стали сообщения от неизвестных о минировании учебных заведений. Однако в пресс-службе регионального ГУ МЧС, рассказали, что пока не владеют информацией о минировании школ.

Кроме того, в СМИ появилась информация о массовых эвакуациях учащихся утром 13 января и в других российских городах — Архангельске, Красноярске и Пензе. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, стало известно, когда нижегородские подростки смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Подробности здесь.

 

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Фото: pexels

 

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