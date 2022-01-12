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Как будут выглядеть торговые павильоны в Нижнем Новгороде? Утвержден единый дизайн

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В Нижнем Новгороде представили каталог с изображениями будущим торговых павильонов, киосков, палаток и тележек. Посмотреть его можно на сайте городской администрации.

 

 

В столице Приволжья разработали каталог форэскизов для киосков, палаток, павильонов, лотков и даже тележек для нестационарной торговли. Единый дизайн создан для повышения повышения комфортности объектов торговли и услуг и формирования целостного архитектурно-эстетического облика города. 

По словам мэра города, все объекты должны быть изготовлены из сертифицированных пожаробезопасных материалов и со своими габаритами.

Напомним, еще на четырех улицах Нижнего Новгорода введут единый дизайн-код. Рассказываем, где именно. 

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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