Как будут выглядеть торговые павильоны в Нижнем Новгороде? Утвержден единый дизайн

В Нижнем Новгороде представили каталог с изображениями будущим торговых павильонов, киосков, палаток и тележек. Посмотреть его можно на сайте городской администрации.
В столице Приволжья разработали каталог форэскизов для киосков, палаток, павильонов, лотков и даже тележек для нестационарной торговли. Единый дизайн создан для повышения повышения комфортности объектов торговли и услуг и формирования целостного архитектурно-эстетического облика города.
По словам мэра города, все объекты должны быть изготовлены из сертифицированных пожаробезопасных материалов и со своими габаритами.
Напомним, еще на четырех улицах Нижнего Новгорода введут единый дизайн-код. Рассказываем, где именно.
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Фото: архив пресс-служб
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