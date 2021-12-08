Единый дизайн код разрабатывают еще для четырех улиц Нижнего. Рассказываем, каких именно

По словам главы профильного департамента Аллы Коновницыной, сейчас созданы концепции для 16 магистралей Нижнего Новгорода. Так, единый-дизайн код утвердили для:

улицы Большой Покровской

улицы Варварской

улицы Белинского

улицы Ошарской

улицы Минина

улицы Бекетова

улицы Бетанкура

улицы Советской

Нижневолжской и Верхневолжской набережных

улицы Алексеевской

улицы Рождественской

улицы Пискунова

проспекта Гагарина

площади Сенной

Кроме того, на стадии согласования остаются концепции для улицы Большой Печерской — в границах Пискунова и Сенной.

Департамент градостроительного развития рассмотрел и согласовал более 3200 дизайн-проектов и 7752 эскизов. Отмечается, что с начала этого года с улиц демонтировали 1526 незаконных вывесок, 917 из которых сняли в принудительном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разработали единую архитектурно-художественную концепцию улицы Рождественской. Она вводит новые правила размещения информационных и рекламных конструкций.

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