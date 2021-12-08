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Единый дизайн код разрабатывают еще для четырех улиц Нижнего. Рассказываем, каких именно

Еще на четырех улицах Нижнего Новгорода введут единый дизайн-код. Разработка ведется на следующих улицах столицы Приволжья — Ванеева, Чкалова, Кожевенная и на проспекте Ленина. Новая архитектурно-художественная концепция упорядочит вывески и поможет создать унифицированный стиль городской среды.

 

автор фото — Игорь Иванов

По словам главы профильного департамента Аллы Коновницыной, сейчас созданы концепции для 16 магистралей Нижнего Новгорода. Так, единый-дизайн код утвердили для:

  • улицы Большой Покровской
  • улицы Варварской
  • улицы Белинского
  • улицы Ошарской
  • улицы Минина
  • улицы Бекетова
  • улицы Бетанкура
  • улицы Советской
  • Нижневолжской и Верхневолжской набережных
  • улицы Алексеевской
  • улицы Рождественской
  • улицы Пискунова
  • проспекта Гагарина
  • площади Сенной

Кроме того, на стадии согласования остаются концепции для улицы Большой Печерской — в границах Пискунова и Сенной.

Департамент градостроительного развития рассмотрел и согласовал более 3200 дизайн-проектов и 7752 эскизов. Отмечается, что с начала этого года с улиц демонтировали 1526 незаконных вывесок, 917 из которых сняли в принудительном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разработали единую архитектурно-художественную концепцию улицы Рождественской. Она вводит новые правила размещения информационных и рекламных конструкций.

 

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