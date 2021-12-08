Единый дизайн код разрабатывают еще для четырех улиц Нижнего. Рассказываем, каких именно

Еще на четырех улицах Нижнего Новгорода введут единый дизайн-код. Разработка ведется на следующих улицах столицы Приволжья — Ванеева, Чкалова, Кожевенная и на проспекте Ленина. Новая архитектурно-художественная концепция упорядочит вывески и поможет создать унифицированный стиль городской среды.
автор фото — Игорь Иванов
По словам главы профильного департамента Аллы Коновницыной, сейчас созданы концепции для 16 магистралей Нижнего Новгорода. Так, единый-дизайн код утвердили для:
- улицы Большой Покровской
- улицы Варварской
- улицы Белинского
- улицы Ошарской
- улицы Минина
- улицы Бекетова
- улицы Бетанкура
- улицы Советской
- Нижневолжской и Верхневолжской набережных
- улицы Алексеевской
- улицы Рождественской
- улицы Пискунова
- проспекта Гагарина
- площади Сенной
Кроме того, на стадии согласования остаются концепции для улицы Большой Печерской — в границах Пискунова и Сенной.
Департамент градостроительного развития рассмотрел и согласовал более 3200 дизайн-проектов и 7752 эскизов. Отмечается, что с начала этого года с улиц демонтировали 1526 незаконных вывесок, 917 из которых сняли в принудительном порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разработали единую архитектурно-художественную концепцию улицы Рождественской. Она вводит новые правила размещения информационных и рекламных конструкций.
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