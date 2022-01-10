Какой будет погода в начале первой рабочей недели 2022 года в Нижнем Новгороде? Публикуем прогноз

Наступившая неделя в столице Приволжья будет снежной. Так, по сообщению пресс-службы регионального Управления МЧС, в понедельник, 10 января, ожидается сильный снег.

Синоптики предупреждают о возможных нарушениях в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах.

В понедельник, 10 января, в регионе пройдет сильный снегопад. Температура воздуха достигнет –7 градусов по Цельсию, ночью столбики термометров опустятся до –8. Скорость восточного ветра составит 3,4 метра в секунду.

В середине недели в Нижний Новгород придет небольшое похолодание. Температура воздуха днем будет –11 градусов, ночью опустится до –12. Важно: ощущаться будет как –18(!) градусов по Цельсию.

В пятницу, 14 января, ожидается потепление. Днем воздух прогреется до –9 градусов, а ночью обещают до –4. Весь день будет идти снег, а скорость юго-западного и северо-западного ветра составит 5,0 метров в секунду.

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