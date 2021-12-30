Сколько домов в центре Нижнего Новгорода украсили подсветкой к Новому году? Ответили в АНО «Центр 800»

Отмечается, что всего на Большой Покровской находится 51 дом. Получается, что архитектурной подсветкой украшено больше половины зданий — это ОКН регионального и федерального значений.

Кроме того, этим летом к 800-летию Нижнего Новгорода иллюминация появилась уже на части зданий, а оставшуюся часть тематически оформили специально к празднованию Нового года и Рождества.

Опубликована программа празднования Нового года на Нижегородской ярмарке. Нижегородцев ждет салют, кавер-группы, фигуристы и много чего еще. Читайте подробнее здесь.

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