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Опубликована программа празднования Нового года на Нижегородской ярмарке. Нижегородцев ждет салют, кавер-группы, фигуристы и много чего еще

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Главной площадкой для празднования Нового года в Нижнем Новгороде станет — площадь перед Главным ярмарочным домом. Там пройдет новогодняя программа «Ярмарка сквозь века». В ночь с 31 декабря на 1 января горожан и гостей города ждет сказочное путешествие по истории и традициям, возможность прочувствовать характер этого места.

 

фото — Instagram «Нижний800»

 

Праздничное торжество охватит всю Ярмарочную площадь. Так, новогодняя программа начнется 31 декабря 2021 года в 21:00 и продлится до 03.00 1 января 2022 года.

Гостей вечера ждут выступления нижегородских музыкальных групп — Soul Surfers и Ba-Doo Child, кавер-групп и диджеев, оперных певцов и фигуристов. Всю ночь на площади будут работать сувенирные лавки, гастрономический фудкорт с необычным стрит-фудом и согревающими напитками. Ровно в полночь под бой курантов небо украсит праздничный салют.

Вход на Ярмарочную площадь в новогоднюю ночь будет открыт с 21:00. Необходимо предъявить QR-код или «Мультипасс».

 

 

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