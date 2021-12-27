Опубликована программа празднования Нового года на Нижегородской ярмарке. Нижегородцев ждет салют, кавер-группы, фигуристы и много чего еще

Праздничное торжество охватит всю Ярмарочную площадь. Так, новогодняя программа начнется 31 декабря 2021 года в 21:00 и продлится до 03.00 1 января 2022 года.

Гостей вечера ждут выступления нижегородских музыкальных групп — Soul Surfers и Ba-Doo Child, кавер-групп и диджеев, оперных певцов и фигуристов. Всю ночь на площади будут работать сувенирные лавки, гастрономический фудкорт с необычным стрит-фудом и согревающими напитками. Ровно в полночь под бой курантов небо украсит праздничный салют.

Вход на Ярмарочную площадь в новогоднюю ночь будет открыт с 21:00. Необходимо предъявить QR-код или «Мультипасс».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.