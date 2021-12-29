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Летняя Олимпиада 2036 года пройдет в Нижнем Новгороде (что?). Возможно, да!

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Сразу пять(!) российских городов готовы принять летнюю Олимпиаду в 2036 году. Так, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко намерен попросить министерство спорта и Олимпийский комитет начать подготовку к подаче заявки. По его словам, Олимпиада может пройти — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Владивостоке.

 

kholywood / Shutterstock.com

 

По словам вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, нужно всей страной выбрать город. Среди претендентов — Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань и Владивосток.

«Более чем готовы принять участие в подготовке российской заявки на проведение Олимпиады-2036. Федеральный центр о нашей готовности знает. В любой момент можем приступать к работе», — отметил губернатор Нижегородской области.

Мэр города Юрий Шалабаев добавил, что историческая самобытность станет прекрасным фоном для проведения Олимпийских игр.

Напомним, ранее Нижний Новгород вошел в рейтинг самых популярных городов России для отдыха на Рождественские каникулы. Столица Приволжья на пятом(!) месте, обогнав Суздаль, Ярославль и Калининград. Об этом говорят результаты опроса сервиса Tvil.ru, которые поступили в редакцию «НН.Собака.ru».

 

 

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