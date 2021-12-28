Какие самые популярные города для Рождественского отдыха? А Нижний на каком месте? Выяснили аналитики

По словам аналитиков портала, при сравнении показателей с прошлым годом, число бронирований на праздник увеличилось на 16%. В этом году жители России для путешествий на Рождество выбирают — Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Замыкает пятерку лидеров — Нижний Новгород. Средняя продолжительность пребывания в столице Приволжья — 1,5 ночи, а стоимость жилья на троих — 3 101 рубль за ночь. На шестом месте — Суздаль, затем Осташков, Калининград, Саратов и Ярославль.

Отмечается, что обычно россияне выбирают отели (55%) и квартиры (35%). В основном, в рождественские поездки отправляются пары (41%) и семьи с детьми (24%). Кроме того, в основном для путешествий на Рождество туристы бронируют жилье на одну-пять ночей за 2,2 — 8,5 тысячи рублей в сутки (для семьи из трех человек).

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