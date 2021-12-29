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На канатном подъемнике у площади Сенной можно будет прокатиться бесплатно. Рассказываем, когда его запустят

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Министерство спорта Нижегородской области сообщило о запуске нового канатного подъемника в центре Нижнего Новгорода (на площади Сенной). Его планируют запустить во втором квартале 2022 года, правда, пока — в тестовом режиме.

Канатный подъемник на 37 кабинок строят от трамплинов до парка Победы на Гребном канале. Общее расстояние между склоном и кабинками достигнет 2-3 метров. Объект планируют запустить в тестовом режиме во втором квартале 2022 года. В этот период горожане смогут прокатиться на нем бесплатно, а уже после утверждения тарифов, использование подъемника станет платным. Сейчас компания-оператор определяет режим работы объекта.

Отмечается, что подъемник будет передан в управление школе по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Напомним, стало известно, смогут ли нижегородцы в новогоднюю ночь прокатиться на колесе обозрения на Сенной площади.

 

 

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Фото: news.myseldon.com

 

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