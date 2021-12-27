Будет ли работать колесо обозрения на Сенной в новогоднюю ночь? Отвечаем

По словам администрации аттракциона, все изменения в графике работы колеса обозрения публикуют на официальном сайте или в социальных сетях.

Так, 31 декабря прокатиться на колесе можно будет только до 20:00, а 1 января — с 14:00 до 22:00. Со 2 января нижегородский аттракцион возвращается к привычному режиму работы — с 10:00 до 22:00.

Кроме того, колесо обозрения останавливают, если температура воздуха достигает отметки – 25 градусов по Цельсию или при сильном ветре (от 15 метров в секунду).

Билеты на аттракцион можно купить в кассах, QR-коды о вакцинации от COVID-19 не потребуются.

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