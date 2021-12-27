18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Будет ли работать колесо обозрения на Сенной в новогоднюю ночь? Отвечаем

Поделиться:

Стало известно, смогут ли нижегородцы в новогоднюю ночь прокатиться на колесе обозрения на Сенной площади. Так, 31 декабря прокатиться на нем можно будет с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00. 

 

автор фото — Никита Духник

По словам администрации аттракциона, все изменения в графике работы колеса обозрения публикуют на официальном сайте или в социальных сетях.

Так, 31 декабря прокатиться на колесе можно будет только до 20:00, а 1 января — с 14:00 до 22:00. Со 2 января нижегородский аттракцион возвращается к привычному режиму работы — с 10:00 до 22:00.

Кроме того, колесо обозрения останавливают, если температура воздуха достигает отметки – 25 градусов по Цельсию или при сильном ветре (от 15 метров в секунду).

Билеты на аттракцион можно купить в кассах, QR-коды о вакцинации от COVID-19 не потребуются.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: