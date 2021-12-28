В Нижегородском кремле создадут выставочное пространство. Оно появится в 10 корпусе

В 10 корпусе Нижегородского кремля (бывший корпус гарнизонных казарм) создадут универсальную выставочную площадку. Об этом сообщил заместитель губернатора области Андрей Бетин. В обновленном пространстве разместят лектории, кафе и места для экспозиций.
автор фото — Никита Духник
Так, на первом этаже нового общественного пространства расположатся — лектории, гардеробная, кафе, сувенирный магазин и административные помещения, а второй этаж площадью 1 250 квадратных метров отдадут по выставочные проекты и экспозиции.
Кроме того, концепция предусматривает планомерное развитие Нижегородского кремля до 2025 года. Также, по кремлю запустят круговой маршрут «Стрела времени» с доступом в каждую башню. По словам замгубернатора, гости смогут познакомиться с историей города «через призму истории кремля».
Напомним, главной площадкой для празднования Нового года в Нижнем Новгороде станет — площадь перед Главным ярмарочным домом. В ночь с 31 декабря на 1 января горожан и гостей города ждет сказочное путешествие по истории и традициям, возможность прочувствовать характер этого места.
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