18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижегородском кремле создадут выставочное пространство. Оно появится в 10 корпусе

Поделиться:

В 10 корпусе Нижегородского кремля (бывший корпус гарнизонных казарм) создадут универсальную выставочную площадку. Об этом сообщил заместитель губернатора области Андрей Бетин. В обновленном пространстве разместят лектории, кафе и места для экспозиций.

 

автор фото — Никита Духник

Так, на первом этаже нового общественного пространства расположатся — лектории, гардеробная, кафе, сувенирный магазин и административные помещения, а второй этаж площадью 1 250 квадратных метров отдадут по выставочные проекты и экспозиции.

Кроме того, концепция предусматривает планомерное развитие Нижегородского кремля до 2025 года. Также, по кремлю запустят круговой маршрут «Стрела времени» с доступом в каждую башню. По словам замгубернатора, гости смогут познакомиться с историей города «через призму истории кремля».

Напомним, главной площадкой для празднования Нового года в Нижнем Новгороде станет — площадь перед Главным ярмарочным домом. В ночь с 31 декабря на 1 января горожан и гостей города ждет сказочное путешествие по истории и традициям, возможность прочувствовать характер этого места.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: