Какая погода ждет нижегородцев на этой неделе и в новогоднюю ночь? Рассказываем подробнее

Так, в понедельник, 27 декабря, столбики термометров покажут –14 градусов. Целый день будет идти небольшой снег, а скорость западного и юго-западного ветра достигнет 6 метров в секунду.

В середине недели будет снежно, а температура воздуха опустится до –16 градусов по Цельсию, скорость юго-западного ветра составит около 4 метров в секунду.

В преддверии нового года, 30 декабря, в Нижний Новгород придет небольшое потепление: в первой половине дня прогнозируется до –11 градусов, но уже ночью воздух прогреется до –9. Целый день будет идти небольшой снег, а скорость юго-восточного ветра достигнет — 3,7 метров в секунду.

31 декабря, в столице Приволжья будет комфортная зимняя температура — до –8 градусов, уже к вечеру потеплеет до –5. Ветер ожидается несильный, всего до 1,6 метра в секунду.

Напомним, «НН.Собака.ru» подготовила цикл статей о новогодних традициях крупнейших конфессий, представленных в Нижнем Новгороде. Начинаем разговор с еврейского Нового года, который, как выяснилось, уже давно прошел! Об истории, традициях и смысле дня Рош ха-Шана рассказывает главный раввин Нижегородской синагоги Шимон Бергман.

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