Праздник к ним приходит: как, когда и с кем встречают Новый год евреи?

Новый год – праздник, понятный каждому из нас: оливье, подарки, мандарины и «Ирония судьбы» из телевизора. Но как празднуют этот день другие? Например, представители разных религий? Мы решили разобраться и подготовили цикл статей о новогодних традициях крупнейших конфессий, представленных в Нижнем Новгороде. Начинаем разговор с еврейского Нового года, который, как выяснилось, уже давно прошел! Об истории, традициях и смысле дня Рош ха-Шана рассказывает главный раввин Нижегородской синагоги Шимон Бергман.
Мы празднуем Новый год не 31 декабря, а в сентябре – начале октября. И в нашем понимании, это не просто день начала нового года, это день рождения мира. По законам Торы, нашему миру 5782 года, он достаточно молодой. Всевышний сотворил мир за 6 дней, на 7-й день он отдыхал – это общеизвестный факт. Именно поэтому евреям запрещена всякая работа в тот самый день отдыха, шаббат. Но каждый год мы празднуем шестой день, день, когда Он сотворил человека. Этот день называется Рош ха-Шана, еврейский Новый год.
Когда человек строит дом, сначала он возводит стены, крышу, покупает мебель, продукты и только потом уже сам приезжает жить в этот дом. Так и с сотворением мира: когда мир был готов к тому, чтобы в нем было комфортно жить, тогда и появился человек.
По закону Торы, в Новый год Всевышний решает судьбу мира, судьбу года, судьбу человека, поэтому это серьезный день, судный день. Да, это и веселый день тоже, но веселье здесь не главное. Когда начинается новый год, у человека есть шанс и самому начать новую жизнь. Неважно, какой был прошлый год, в новом можно все сделать лучше, правильнее, быть полезнее миру.
Многие видят, что перед вашим Новым годом мы отмечаем Хануку, и думают, что это и есть еврейский Новый год. Но это не так. Ханука – это еврейский день Победы.
В день Рош ха-Шана мы обращаемся к Всевышнему, отчитываемся за прошедший год. Например, в прошлый Новый год мы обещали Всевышнему: если он нам даст деньги, мы будем жертвовать и помогать другим людям. Если мы жили хорошо и достаточно пожертвовали, как и обещали, мы снова просим у Всевышнего помощи на следующий год. Это такой день подсчета и день просьб. Но Всевышний – он добрый и милый, поэтому всегда нас прощает, даже если мы в чем-то были неправы, и дает нам еще один год, чтобы прожить его праведно.
Мне нравится Новый год в России: здесь десять дней не работают, можно провести это время с семьей. У меня десять детей, жена, и когда удается провести с ними столько времени дома, когда дети видят папу, когда папа никуда не спешит – это уже праздник.
Рош ха-Шана – это день, когда мы желаем друг другу «сладкого года», чтобы все было как в сказке. Поэтому в этот день мы и едим только то, что сладко, даже алкоголь не пьем, потому что несладкий. Новый год у меня в семье не обходится без гостей. Обязательно будет яблоко с медом, хала (заплетенный хлеб) – вкусно, сладко. У нас каждый шаббат на столе хала, но в Новый год она будет круглая и сладкая. Гранат мы обязательно будем кушать с Новым годом, голову рыбы.
Обязательно в Новый год мы трубим в рог, который называется «шофар». Не от каждого зверя подойдет рог для шофара, да и изготовлен он должен быть особенным способом. У меня есть очень старый шофар, которому 150 лет. Мы трубим в этот рог, возвещая, что Всевышний стал царем мира в тот день, когда появился человек. Он может владеть всем миром, но он не царь, если нет народа, а народ появился в день
Рош ха-Шана, и мы каждый год заново коронуем снова Всевышнего, трубя в рог. Мы трубим в шофар трижды: утром, днем и вечером. Каждый еврей должен прийти услышать это хотя бы один раз в день.
Новый год для нас – время покаяния и раскаяния. Это не праздник ради праздника и веселья, это время рефлексии и размышления о своем месте в жизни. Сразу после Нового года наступают дни раскаяния. Десять дней мы постимся. Это не пост про диету, это пост про то, как ты себя мыслишь и почему ты себя ограничиваешь, время побыть наедине с собой и разобраться в том, как ты прожил прошедший год и как хочешь прожить новый. Мы верим, что каждый год Всевышний делает запись в книгу нашей жизни, и стараемся жить так, чтобы он не записал о нас плохого.
Мой наставник – великий праведник, он делал чудеса незаметно. Его никто не выбирал, не назначал, он был сам по себе настоящий праведник, и все, кто про него слышал, кто встречал его, это понимали. Описано в Торе, что праведник настоящий – этот тот, кого Всевышний слышит и чьи просьбы исполняет. Но почему? Когда мы просим что-то у Всевышнего: «Всевышний, дай нам то и это», он, бывает, не слышит нас. А задумайтесь, просящие, сколько раз вы обещали что-то Всевышнему и не выполняли? А почему он должен сейчас выполнить вашу просьбу? А когда человек делает все, что Всевышний хочет, живет хорошую жизнь, исполняет то, ради чего он родился в этот мир и не нарушает данное слово? Если такой человек и спросит что-то у Всевышнего, тот не откажет. Потому что он добр и справедлив.
Текст: Анастасия Базилева, Анастасия Андреянова
Фото: Эльмира Лин
Благодарим за помощь в проведении интервью Михаила Рубинштейна
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