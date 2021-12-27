Праздник к ним приходит: как, когда и с кем встречают Новый год евреи?

В день Рош ха-Шана мы обращаемся к Всевышнему, отчитываемся за прошедший год. Например, в прошлый Новый год мы обещали Всевышнему: если он нам даст деньги, мы будем жертвовать и помогать другим людям. Если мы жили хорошо и достаточно пожертвовали, как и обещали, мы снова просим у Всевышнего помощи на следующий год. Это такой день подсчета и день просьб. Но Всевышний – он добрый и милый, поэтому всегда нас прощает, даже если мы в чем-то были неправы, и дает нам еще один год, чтобы прожить его праведно.

Мне нравится Новый год в России: здесь десять дней не работают, можно провести это время с семьей. У меня десять детей, жена, и когда удается провести с ними столько времени дома, когда дети видят папу, когда папа никуда не спешит – это уже праздник.

Рош ха-Шана – это день, когда мы желаем друг другу «сладкого года», чтобы все было как в сказке. Поэтому в этот день мы и едим только то, что сладко, даже алкоголь не пьем, потому что несладкий. Новый год у меня в семье не обходится без гостей. Обязательно будет яблоко с медом, хала (заплетенный хлеб) – вкусно, сладко. У нас каждый шаббат на столе хала, но в Новый год она будет круглая и сладкая. Гранат мы обязательно будем кушать с Новым годом, голову рыбы.

Обязательно в Новый год мы трубим в рог, который называется «шофар». Не от каждого зверя подойдет рог для шофара, да и изготовлен он должен быть особенным способом. У меня есть очень старый шофар, которому 150 лет. Мы трубим в этот рог, возвещая, что Всевышний стал царем мира в тот день, когда появился человек. Он может владеть всем миром, но он не царь, если нет народа, а народ появился в день

Рош ха-Шана, и мы каждый год заново коронуем снова Всевышнего, трубя в рог. Мы трубим в шофар трижды: утром, днем и вечером. Каждый еврей должен прийти услышать это хотя бы один раз в день.