В Нижний Новгород и область придет сильный ветер. Непогода продлится до полудня

Сегодня, 27 декабря, в первой половине дня в Нижнем Новгороде и области порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.
автор фото — Никита Духник
Так, в регионе ожидается усиление скорости юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, неблагоприятное метеорологическое явление продлится всю первую половину дня 27 декабря.
Напомним, на прошлой неделе в Нижний Новгород и область пришел мороз до –32 градусов по Цельсию. Сотрудники котельных и теплопунктов работают в усиленном режиме.
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