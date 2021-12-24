Теплые и снежные: синоптики рассказали о погоде на выходных в Нижнем Новгороде

Так, суббота, будет снежной, утром температура воздуха достигнет –15 градусов. К вечеру потеплеет до –7, а ночью похолодает до 10 градусов ниже нуля. Южно-восточный ветер будет дуть со скоростью 7,2 метра в секунду, к вечеру его порывы ослабнут.

В воскресенье, 26 декабря, целый день будет идти снегопад, а к полудню из-за облаков появится солнце. Утром столбики термометров покажут –13 градусов, днем потеплеет до –9. Ночью температура опустится до –11 градусов по Цельсию. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6,5 метров в секунду.

Напомним, на этой неделе в Нижний Новгород и область пришел мороз до –32 градусов по Цельсию. Сотрудники котельных и теплопунктов работают в усиленном режиме.

Кроме того, в последнее воскресенье 2021 года в ресторане отеля «Никитин» пройдет джазовый концерт. Прозвучат песни — Барбары Стрейзанд, Эллы Фицджеральд, Майи Кристалинской, Билли Холидей и других.

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