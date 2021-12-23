На Нижегородской ярмарке откроется новогодняя резиденция Деда Мороза

Гостям резиденции Деда Мороза необходимо пройти регистрацию в два этапа. Так, первая партия мест станет доступна утром 24 декабря, а вторая — чуть позже. Посещение резиденции бесплатное: срежисированный квест продлится 20 минут, а в свободном формате его можно посетить не более 30 людям единовременно.

Напомним, в январские каникулы из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-Град». Первый рейс отправится — 4 января.

Также, в последнее воскресенье 2021 года в ресторане отеля «Никитин» пройдет джазовый концерт. Прозвучат песни — Барбары Стрейзанд, Эллы Фицджеральд, Майи Кристалинской, Билли Холидей и других.

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Фото: pexels