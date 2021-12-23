18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

На Нижегородской ярмарке откроется новогодняя резиденция Деда Мороза

Поделиться:

С 25 декабря по 9 января на территории Нижегородской ярмарки будет работать новогодняя резиденция Деда Мороза. Посещение будет — бесплатным, но по предварительной регистрации.

 

Гостям резиденции Деда Мороза необходимо пройти регистрацию в два этапа. Так, первая партия мест станет доступна утром 24 декабря, а вторая — чуть позже. Посещение резиденции бесплатное: срежисированный квест продлится 20 минут, а в свободном формате его можно посетить не более 30 людям единовременно.

Напомним, в январские каникулы из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-Град». Первый рейс отправится — 4 января.

Также, в последнее воскресенье 2021 года в ресторане отеля «Никитин» пройдет джазовый концерт. Прозвучат песни — Барбары Стрейзанд, Эллы Фицджеральд, Майи Кристалинской, Билли Холидей и других.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: