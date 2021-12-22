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Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд. Можно отправиться в новогоднее путешествие к Морозко

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В январские каникулы из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-Град». По варнавинской традиции в Поветлужье живет герой русского эпоса Морозко — сын самого Дедушки Мороза. Первый рейс отправится — 4 января.

 

Туристы отправятся в однодневное путешествие в Поветлужье. Нижегородцев встретит Морозко, купец Селиванов, веселый разбойник Ляд и хозяин Красной горы. Участники поучаствуют в мастер-классах в рождественских мастерских, посетят место силы Красную гору, картинную галерею и старинный храм Варнавы Ветлужского, узнают о народном промысле — резьбе по кости. 

Кроме того, смастерят санки без единого гвоздя, попробуют варнавинские пироги-наливушки, таежный чай с традиционной выпечкой кокурками.

Забронировать билеты можно на сайте. Стоимость билетов — от 2990 рублей.

Напомним, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович рассказал, что столица Приволжья станет центром туристического кластера «Большая Волга».

 

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Фото: pexels

 

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