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У Шуховской башни построят плавучий причал для нижегородских «Валдаев»

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Плавучий причал для нижегородских «Валдаев» создадут у Шуховской башни. Об этом заявил председатель регионального заксобрания Евгений Люлин.

 

автор фото — Андрей Орехов

 

По словам министра, сейчас рассматривается два варианта строительства причала. Первый — временный, а второй — капитальное сооружение. Кроме того, на территории около башни планируют создать инфраструктуру для туристов — для отдыха, перекуса и занятий спортом.

Кроме того, в 2022–2023 года около Шуховской башни планируют построить дорогу в 3,5 километров для подъезда туристов на автомобилях.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году из Нижнего Новгорода в Чебоксары и Ивановскую область запустят суда на подводных крыльях «Валдай».

 

 

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