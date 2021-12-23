Режим работы нижегородской канатки изменится на новогодние праздники

Отмечается, что в первый день января канатная дорога будет работать с 12:00 до 22:00. Далее, со 2 по 9 января канатка будет открыта с 9:00 до 22:00.

Кроме того, с 3 по 9 января перерыва на регламентные работы на объекте не будет.

С 10 января канатная дорога начнет работать в обычном режиме — с 6:45 до 21:00 каждый день, кроме воскресенья. В последний день недели она завершает работу в 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продлят работу метрополитена в новогоднюю ночь. Рассказываем об изменениях.

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