Нижний Новгород станет центром туристического кластера «Большая Волга»

Масштабный проект Ростуризма «Большая Волга» планируют реализовать по аналогии с «Золотым кольцом». Так, столицей туристического кластера может стать Нижний Новгород.

По словам главы Ростуризма Елены Лысенковой, город «объединит историческое, культурное наследие огромной территории, имеющей уникальный водный потенциал, который до конца не используется».

Кроме того, министр культуры Нижегородской области отметил, что проект будет развиваться на основе речных круизных маршрутов по Волге, что поспособствует развитию городов на Волге.

«Нижний Новгород по праву может стать центром, отправной точкой "Большой Волги", вокруг которой будет выстраиваться весь маршрут»,— добавил Олег Беркович.

Напомним, ранее министр культуры региона Олег Беркович рассказал о программе празднования Нового года и Рождества в столице Приволжья. Так, мероприятия стартуют с 10 декабря.

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Фото: Никита Духник