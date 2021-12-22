Новогоднее чудо: в квартале Трех Святителей пройдет фестиваль «Правдивые истории Заповедных кварталов»

«Будем развлекаться и узнавать новое о прошлом, изучать старый город через личные истории жителей исторического квартала, а потом напьемся горячего чаю из самовара, растопленного шишками», — рассказывает команда проекта.

25 декабря фестиваль откроется интерактивной программой — «Усадебные игры» и иммерсивной авторской экскурсией от Антона Шапко — «Роман в письмах или прогулка с почтальоном». В костюме почтальона из прошлого он будет гулять по кварталу вместе с нижегородцами и искать тайные послания реальных жителей прошлых столетий через письма.

26 декабря пройдет экскурсия «Искусство сохраняет?» про стрит-арт в квартале, иммерсивная прогулка «Тайное путешествие Леонида Андреева» с элементами фантастики и интерактивная программа — «Хроники в лицах». Главными героями историй станут известные личности и простые жители старого города.

Экскурсоводы будут встречать гостей в традиционных русских костюмах, которые отшивает бренд KICHKA. Регистрация на все экскурсии и интерактивные программы здесь.

Напомним, редакция «Собака.ru» запустила конкурс молодых дизайнеров «Новые имена в моде — 2021». 16 февраля на сайте fashion.sobaka.ru стартовало онлайн–голосование, в котором принимала участие молодая марка из Нижнего Новгорода KICHKA.

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Фото: архив организаторов