Нижегородская марка KICHKA может победить в конкурсе «Новые Имена в Моде 2021»

Редакция «Собака.ru» запустила конкурс молодых дизайнеров «Новые имена в моде — 2021». 16 февраля на сайте fashion.sobaka.ru стартовало онлайн–голосование, в котором принимает участие молодая марка из Нижнего Новгорода KICHKA.
Один победитель определится по итогам онлайн–голосования (в этом случае выбор сделают читатели), а еще 9 финалистов выберут эксперты и главные представители российской фэшн-индустрии. В 2021 году конкурс «Новые имена в моде» пройдет в четырнадцатый раз.
KICHKA выпустила капсульную коллекцию, исследующую природу вещей и эстетику несовершенства.
«В наши турбулентные времена есть особая потребность вернуться к корням, замедлиться и заземлиться. Коллекция не имеет гендерной принадлежности и возрастных ограничений и создана без предрассудков», — говорится на сайте голосования.
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Фото: инстаграм марки
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