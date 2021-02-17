Нижегородская марка KICHKA может победить в конкурсе «Новые Имена в Моде 2021»

Один победитель определится по итогам онлайн–голосования (в этом случае выбор сделают читатели), а еще 9 финалистов выберут эксперты и главные представители российской фэшн-индустрии. В 2021 году конкурс «Новые имена в моде» пройдет в четырнадцатый раз.

KICHKA выпустила капсульную коллекцию, исследующую природу вещей и эстетику несовершенства.

«В наши турбулентные времена есть особая потребность вернуться к корням, замедлиться и заземлиться. Коллекция не имеет гендерной принадлежности и возрастных ограничений и создана без предрассудков», — говорится на сайте голосования.





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Фото: инстаграм марки