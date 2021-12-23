18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина стала женщиной года «за вклад в культурную и светскую жизнь города»

Поделиться:

20 декабря в Нижнем Новгороде в четвертый раз прошла премия «Женщина года». Ее создали основательницы проектов — «Движение деловых женщин» и «Нежный бизнес» — Надежда Мудрецова и Наталья Седлова. В этом году в номинации «За существенный вклад в культурную и светскую жизнь города» выиграла директор «НН.Собака.ru» — Илона Лапшина.

 

Надежда Мудрецова

владелица салона ENZO

Уже в 4й раз мы проводим премию! Большинство номинанток в этом 2021 году не только вселяли уверенность в окружающих, но и добились еще больших результатов и побед сделав весомый вклад в развитие города и региона в целом.

 

 

Напомним, интервью для «НН.Собака.ru» c владелицей салона ENZO Надеждой Мудрецовой — о женском предпринимательстве, денежных аффирмациях и идеальном комплименте здесь.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: