Директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина стала женщиной года «за вклад в культурную и светскую жизнь города»

20 декабря в Нижнем Новгороде в четвертый раз прошла премия «Женщина года». Ее создали основательницы проектов — «Движение деловых женщин» и «Нежный бизнес» — Надежда Мудрецова и Наталья Седлова. В этом году в номинации «За существенный вклад в культурную и светскую жизнь города» выиграла директор «НН.Собака.ru» — Илона Лапшина.
Надежда Мудрецова
владелица салона ENZO
Уже в 4й раз мы проводим премию! Большинство номинанток в этом 2021 году не только вселяли уверенность в окружающих, но и добились еще больших результатов и побед сделав весомый вклад в развитие города и региона в целом.
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