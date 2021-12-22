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К 2022 году в Нижнем отменят 21 автобусный маршрут. Рассказываем, какие именно

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В столице Приволжья к 2022 году планируют полностью отменить 21(!) автобусный маршрут. Изменения опубликованы на сайте ГИСОГД.

 

автор фото — Дима Четыре

Нижегородская маршрутная сеть сейчас находится на стадии планирования. На сайте ГИСОГД разместили еще не окончательный план изменений.

Так, планируют отменить маршруты: Т-3, Т-13, Т-24, Т-29, Т-37, Т-40, Т-44, Т-45, Т-49, Т-57, Т-59, Т-67, Т-70, Т-74, Т-82, Т-87, Т-91, Т-94, Т-97, Т-138.

Кроме того, планируют полностью убрать автобус № 95 (Поселок Дубравный — площадь Свободы), и трамвай № 1 (Черный пруд — Московский вокзал). Также, уберут троллейбусы — № 2, 4 и 11.

Напомним, в Нижнем Новгороде опубликовали схему новой маршрутной сети общественного транспорта. Рассказываем о главных переменах.

 

 

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