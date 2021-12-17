В Нижнем Новгороде изменится маршрутная сеть. Рассказываем о главных переменах

На карте портала показаны перемены, которые планируют осуществить до до 2022 и до 2025 годов. С полным списком предлагаемых изменений можно ознакомиться здесь.

Так, 2022 году планируют полностью отказаться от маршрутов с нерегулируемыми тарифами. То есть, на всех видах общественного транспорта будут действовать единая стоимость проезда и возможность бесплатных пересадок. Кроме того, продлят 17 троллейбус до «Цветов» и 30 автобус до микрорайона «Бурнаковский».

Отмечается, что к 2025 году планируют построить две новые трамвайные линии: первую — до 7-й микрорайона Сормова, вторую — до автостанции Щербинки. Кроме того, в планах нижегородских властей продлить маршрут 9 троллейбуса до ЖК «Новая Кузнечиха».

Схема не является окончательно принятым вариантом: проект пройдет широкое обсуждение, а согласовать и утвердить транспортную реформу планируют до конца 2021 года. Также, на транспортной схеме не указано развитие нижегородского метро, возможно, это связано с более длительным сроком реализации проекта.

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