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Видео дня: героем YouTube проекта «Почему я не уехал» стал нижегородский бизнесмен Вадим Вишневский

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На YouTube-канале Be traveler вышел новый выпуск проекта «Почему я не уехал» о Нижнем Новгороде. Главным героем стал Вадим Вишневский — молодой бизнесмен и исполнительный директор компании IT-компании Mixar.


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Ведущая проекта Олимпиада Тетерич знакомит зрителей с героями, которые добившись успеха в своем родном городе не стремятся покинуть его.

«Своим примером они доказали, что строить конкурентный бизнес, учиться новому и развиваться можно где угодно, ведь успех и социальный статус не зависят от населения и площади города», — отмечает команда проекта.

Так, в Нижнем Новгороде, стоит офис крупнейшей российской компании с представительством в Европе, создающей дополненную реальность — Mixar.

«Начали работать всего-то четыре года назад, а уже сейчас получают заказы со всего мира. Казалось бы, могли и весь офис разместить где-нибудь на лазурном берегу. Но остались в родном городе… Давайте узнаем, почему?», — говорится в комментарии.

 

Интервью для «НН.Собака.ru» с Вадимом Вишневским – о бизнесе как приключении, о рынке дополненной реальности и о том, как полноценно отдыхать, если на отдых почти нет времени здесь.

 

 

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