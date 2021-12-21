Видео дня: героем YouTube проекта «Почему я не уехал» стал нижегородский бизнесмен Вадим Вишневский

Ведущая проекта Олимпиада Тетерич знакомит зрителей с героями, которые добившись успеха в своем родном городе не стремятся покинуть его.

«Своим примером они доказали, что строить конкурентный бизнес, учиться новому и развиваться можно где угодно, ведь успех и социальный статус не зависят от населения и площади города», — отмечает команда проекта.

Так, в Нижнем Новгороде, стоит офис крупнейшей российской компании с представительством в Европе, создающей дополненную реальность — Mixar.

«Начали работать всего-то четыре года назад, а уже сейчас получают заказы со всего мира. Казалось бы, могли и весь офис разместить где-нибудь на лазурном берегу. Но остались в родном городе… Давайте узнаем, почему?», — говорится в комментарии.