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К юбилею Пушкина отреставрируют музей-заповедник «Болдино»

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225-летний юбилей Александра Пушкина будет праздноваться в 2024 году. К этому времени в Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник «Болдино». Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

 

По словам главы города, власти выделят средства на подготовку проектной документации для реконструкции здания под краеведческий музей. Кроме того, в 2022 году увеличат расходы на софинансирование реставрации и реэкспозиции музея.

Также, планируют провести очистку прудов — двух на территории музея-заповедника и еще трех в охранной зоне.

Напомним, ранее в историческом центре Нижнего Новгорода — на улице Минина — завершено благоустройство. Там модернизировали уличное освещение, обновили фасады зданий, отремонтировали дорогу и заезды во дворы.

 

 

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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»

 

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