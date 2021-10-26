На улице Минина завершено благоустройство. Там обновили фасады, дорогу и освещение

В историческом центре Нижнего Новгорода — на улице Минина — завершено благоустройство. Там модернизировали уличное освещение, обновили фасады зданий, отремонтировали дорогу и заезды во дворы. Сейчас подрядчик устраняет мелкие недочеты.
Улица Минина полностью преобразилась, кроме обновленных фасадов, освещения и дорог, там выложили новые тротуары плиткой контрастных цветов и убрали провода под землю.
«Улица Минина — еще один сложный объект, как и улица Варварская, где было огромное количество коммуникаций и колодцев, уличное освещение висело на растяжках. Здесь отремонтировали проезжую часть, заезды во дворы, тротуары, на которых появилась новая плитка контрастных цветов, акцентирующая внимание на исторических зданиях. Также на улице в рамках проекта «Чистое небо» были проведены работы по переносу проводов под землю и установке новых опор освещения», — добавил Юрий Шалабаев.
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Фото: архив пресс-служб
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