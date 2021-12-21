Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в болгарские — Варну и Бургас. Рассказываем, когда можно будет улететь

Из нижегородского аэропорта имени Чкалова летом 2022 года начнут курсировать прямые рейсы в болгарские города — Варна и Бургас.
Авиакомпании «Азур Эйр» получила допуск к перелетам от Росавиации. Рейсы по обоим направлениям будут летать два раза в неделю.
Напомним, ранее сообщалось, что из нижегородского аэропорта имени Чкалова начнут курсировать прямые рейсы в Париж. 10 декабря авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение авиационных властей Франции на выполнение регулярных рейсов. Подробнее здесь.
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Фото: pexels
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