Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в болгарские — Варну и Бургас. Рассказываем, когда можно будет улететь

Авиакомпании «Азур Эйр» получила допуск к перелетам от Росавиации. Рейсы по обоим направлениям будут летать два раза в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что из нижегородского аэропорта имени Чкалова начнут курсировать прямые рейсы в Париж. 10 декабря авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение авиационных властей Франции на выполнение регулярных рейсов. Подробнее здесь.

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Фото: pexels