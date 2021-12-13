Из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы в Париж

По словам заместителя гендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова, теперь у компании нет юридических ограничений на выполнение рейсов, организация готова открыть продажи в любой момент. Но, власти Франции еще не начали выдачу туристических виз россиянам, ситуация может измениться после взаимного признания сертификатов о вакцинации.

«Ситуация может измениться после сертификации отечественной вакцины в Евросоюзе или взаимного признания сертификатов о вакцинации, поэтому мы рекомендуем тем, кто планирует поездку в Париж, позаботиться о прививке от COVID-19 заранее», — рассказывает Сергей Крупнов.

Кроме того, авиакомпании «ИрАэро» планирует запустить регулярные рейсы в Париж из Калининграда, Казани, Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Напомним, ранее авиакомпания Red Wings с 14 января начнет выполнять прямые рейсы из аэропорта имени Чкалова до Воронежа.

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Фото: pexels