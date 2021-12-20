Нижегородские трамваи украсили к Новому году. Рассказываем, на каких маршрутах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку

Новогодние трамваи будут курсировать по четырем маршрутам города:

№2 — по городскому кольцу

№3

в будни от парка Дубки до Московского вокзала

в выходные дни по маршруту №6 «Центр Сормова – Московский вокзал»

№8 — от улицы Игарской до поселка Гнилицы

Нижегородские трамваи по периметру украшены разноцветной светящейся иллюминацией, в салоне новогоднее настроение создают винтажные украшения, музыка и Снегурочка с Дедушкой Морозом.

Напомним, стала известна программа празднования Нового года в столице Приволжья. Рассказываем подробнее здесь.

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