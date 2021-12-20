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Нижегородские трамваи украсили к Новому году. Рассказываем, на каких маршрутах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку

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Три новогодних трамвая курсируют по улица Нижнего Новгорода. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев. По его словам, весь подвижной состав «Нижегородэлектротранс» украсят гирляндами и иллюминацией.

 

автор фото — Никита Духник

Новогодние трамваи будут курсировать по четырем маршрутам города:

№2 — по городскому кольцу

№3

  • в будни от парка Дубки до Московского вокзала
  • в выходные дни по маршруту №6 «Центр Сормова – Московский вокзал»

№8 — от улицы Игарской до поселка Гнилицы

Нижегородские трамваи по периметру украшены разноцветной светящейся иллюминацией, в салоне новогоднее настроение создают винтажные украшения, музыка и Снегурочка с Дедушкой Морозом.

Напомним, стала известна программа празднования Нового года в столице Приволжья. Рассказываем подробнее здесь.

 

 

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