Нижегородские трамваи украсили к Новому году. Рассказываем, на каких маршрутах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку

Три новогодних трамвая курсируют по улица Нижнего Новгорода. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев. По его словам, весь подвижной состав «Нижегородэлектротранс» украсят гирляндами и иллюминацией.
автор фото — Никита Духник
Новогодние трамваи будут курсировать по четырем маршрутам города:
№2 — по городскому кольцу
№3
- в будни от парка Дубки до Московского вокзала
- в выходные дни по маршруту №6 «Центр Сормова – Московский вокзал»
№8 — от улицы Игарской до поселка Гнилицы
Нижегородские трамваи по периметру украшены разноцветной светящейся иллюминацией, в салоне новогоднее настроение создают винтажные украшения, музыка и Снегурочка с Дедушкой Морозом.
Напомним, стала известна программа празднования Нового года в столице Приволжья. Рассказываем подробнее здесь.
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