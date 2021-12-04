Нижегородская область завоевала сразу 9(!) наград в финале премии Russian Event Awards

В Ульяновске прошел финал Х Национальной премии Russian Event Awards. Сразу 9(!) проектов от Нижегородской области победили и стали лауреатами в сфере событийного туризма — 5 гран-при, 2 первых места, 1 третье и специальный диплом за возрождение традиций. Нижегородская область показала лучший результат среди номинантов 2021.
автор фото — Никита Духник
«Я уже говорил, что в год 800-летия проекты и события в Нижнем Новгороде вышли на качественно новый уровень, область тоже держит высокую планку. И награды тому подтверждение. Мы были событийным центром страны весь год. При этом нам удалось разработать систему безопасного доступа на мероприятия», — рассказал министр культуры Олег Беркович.
Нижегородская область получила награды:
Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000»
- Гала-шоу «Начало нового»
Гран-при в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»
- всероссийский фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна»
Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате»
- фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов»
Гран-при в номинации «Лучшее MICE событие в области туризма»
- финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
Гран-при в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия»
- Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 5*
1 место в номинации «Лучший Туристический информационный центр»
- туристический центр Visit Nizhny
1 место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел»
- глобальный форум креативных территорий — Семенов
3 место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
- гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик»
Специальный диплом за возрождение традиций в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»
- Нижегородская ярмарка
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