Нижегородская область завоевала сразу 9(!) наград в финале премии Russian Event Awards

«Я уже говорил, что в год 800-летия проекты и события в Нижнем Новгороде вышли на качественно новый уровень, область тоже держит высокую планку. И награды тому подтверждение. Мы были событийным центром страны весь год. При этом нам удалось разработать систему безопасного доступа на мероприятия», — рассказал министр культуры Олег Беркович.

Нижегородская область получила награды:

Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000»

Гала-шоу «Начало нового»

Гран-при в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»

всероссийский фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна»

Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате»

фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов»

Гран-при в номинации «Лучшее MICE событие в области туризма»

финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Гран-при в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия»

Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 5*

1 место в номинации «Лучший Туристический информационный центр»

туристический центр Visit Nizhny

1 место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел»

глобальный форум креативных территорий — Семенов

3 место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»

гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик»

Специальный диплом за возрождение традиций в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»

Нижегородская ярмарка

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