18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нижегородская область завоевала сразу 9(!) наград в финале премии Russian Event Awards

В Ульяновске прошел финал Х Национальной премии Russian Event Awards. Сразу 9(!) проектов от Нижегородской области победили и стали лауреатами в сфере событийного туризма — 5 гран-при, 2 первых места, 1 третье и специальный диплом за возрождение традиций. Нижегородская область показала лучший результат среди номинантов 2021.

 

автор фото — Никита Духник

«Я уже говорил, что в год 800-летия проекты и события в Нижнем Новгороде вышли на качественно новый уровень, область тоже держит высокую планку. И награды тому подтверждение. Мы были событийным центром страны весь год. При этом нам удалось разработать систему безопасного доступа на мероприятия», — рассказал министр культуры Олег Беркович.

Нижегородская область получила награды:

Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000»

  • Гала-шоу «Начало нового»

Гран-при в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»

  • всероссийский фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна»

Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате»

  • фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов»

Гран-при в номинации «Лучшее MICE событие в области туризма»

  • финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Гран-при в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия»

  • Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 5*

1 место в номинации «Лучший Туристический информационный центр»

  • туристический центр Visit Nizhny

1 место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел»

  • глобальный форум креативных территорий — Семенов

3 место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»

  • гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик»

Специальный диплом за возрождение традиций в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»

  • Нижегородская ярмарка

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: