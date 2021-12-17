На следующей неделе в Нижнем будет –25 (что?). Кажется, да, обещают сильное похолодание

По словам руководителя отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой, со вторника следующей недели в Нижегородскую область придет сильное похолодание с преобладающим фоном в 22 градуса мороза. Ночью в низких местах столбики термометров достигнут отметки в –25 градусов по Цельсию. Такая погода будет держаться в области до конца рабочей недели.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижний Новгород постепенно возвращаются холода. Сегодня, 17 декабря, ожидается ледяной дождь, а в выходные похолодание и много снега. Чего ждать от погоды сегодня и в ближайшие дни? Рассказываем в прогнозе синоптиков.

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