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В Нижний придет похолодание и ледяной дождь. Синоптики рассказали о погоде в городе на ближайшие дни

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В Нижний Новгород постепенно возвращаются холода. Сегодня ожидается ледяной дождь, а в выходные похолодание и много снега. Чего ждать от погоды сегодня и в ближайшие дни? Рассказываем в прогнозе синоптиков.

 

автор фото — Лена Митягина

 

Наступающие выходные в столице Приволжья обещают быть снежными и достаточно морозными.

Так, сегодня, 17 декабря, в регионе пройдет ледяной дождь, мокрый снег. МЧС рекомендует горожанам передвигаться по городу осторожно и обходить опасную зону при уборке снега с крыш. Также, ограничить использование автомобилей и по возможности воздержаться от поездок.

На предстоящих выходных выпадет много снега. В субботу, 18 декабря, днем осадки будут небольшим и кратковременным, а ночью заметно усилятся. Температура будет постепенно снижаться. Столбики термометров покажут –3-5 градусов по Цельсию. Ветер подует с юга со скоростью 3,6 метров в секунду.

В воскресенье, 19 декабря, с утра снегопад усилится, а температура воздуха снизится до –7 градусов. Днем потеплеет только на один градус. Вечером снегопад немного поутихнет, однако ночью ожидается много осадков. Термометры покажут –6 градусов. С утра южный ветер подует со скоростью 4,3 метра в секунду.

 

 

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