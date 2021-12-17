Какой процент нижегородцев считает себя успешными? Правильный ответ — более 50%

Каждый пятый (из 100) нижегородец считает себя неудачников и совершенно не успешным человеком, а еще 21% скорее склонны отнести себя к этой категории. 23,3% жителей столицы Приволжья не смогли ответить на этот вопрос.

Отмечается, что основным критерием успешности 25,7% респондентов считают престижную работу, 21,9% — высокий доход, а 16,6% — уровень образования.

Напомним, ранее аналитики выяснили сколько денег нижегородцам нужно для счастья и чьи запросы самые высокие? Рассказываем подробнее здесь.

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Фото: pexels