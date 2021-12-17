Какой процент нижегородцев считает себя успешными? Правильный ответ — более 50%

Аналитики научно-исследовательского института проблем социального управления выяснили какой процент жителей Нижнего Новгорода считают себя успешными. Так, правильный ответ — 58%. Причем мужчины чаще приходят к такому выводу, чем женщины.
Основными критериями при оценке своей успешности нижегородцы называли — престижную работу, высокий доход и уровень образования.
Так, из 58% — 16,3% считают себя «безусловно» успешными, а 41,7% выбрали пункт «скорее всего». Мужчины в своих ответах оказались увереннее женщин. К примеру, в оценке «безусловной» успешности (17,6% мужчин ответили «да» и только 15,3% женщин ответили также). Для женщин важнее, чем для мужчин, высокий доход, уровень образования, семейное положение и большой круг общения. Кроме того, выяснилось, что сельские жители категоричнее горожан (ответ «да»: 21,2% против 12,0%).
Каждый пятый (из 100) нижегородец считает себя неудачников и совершенно не успешным человеком, а еще 21% скорее склонны отнести себя к этой категории. 23,3% жителей столицы Приволжья не смогли ответить на этот вопрос.
Отмечается, что основным критерием успешности 25,7% респондентов считают престижную работу, 21,9% — высокий доход, а 16,6% — уровень образования.
Напомним, ранее аналитики выяснили сколько денег нижегородцам нужно для счастья и чьи запросы самые высокие? Рассказываем подробнее здесь.
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Фото: pexels
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